FOTO ⟩ Honkongā uzstādīts ķirbis piecstāvu ēkas augstumā

"Mēs domājam, ka Halovīns ir svētki sabiedrībai, piemēram, dabūt konfektes, dažkārt ir kādi ekscentriski kostīmi. Ķirbis ir šos svētkus raksturojošais attēls, un tāpēc mēs to novietojam šeit, lai cilvēki, to ieraugot, uzreiz domātu par Halovīnu," sacīja viena no izstādes rīkotājām Soiea Ipa.