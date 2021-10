2021. gada sākumā tika ziņots, ka no Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) aizgājuši vairāki darbinieki, tostarp pieredzējuši speciālisti. Lai noskaidrotu, kādi ir SPKC darbinieku pienākumi, darba apjoms un slodze Covid-19 pandēmijas apstākļos, portāls "Apollo.lv" sazinājās ar SPKC pārstāvi Ilzi Arāju.

Darba apjoms ir lielāks nekā ikdienā var paveikt

Tāpat SPKC ir jāsazinās ar Covid-19 inficētajiem, noskaidrojot, kur inficētais ir bijis un kādas kontaktpersonas ir saticis. "Otrs SPKC viens no svarīgākajiem uzdevumiem ir kontaktpersonu noskaidrošana, informācijas apstrāde, publicēšana e-veselības sistēmā, lai ģimenes ārsti var redzēt attiecīgos datus. Šis ir operatīvais bloks, kas paņem lielāko daļu no mūsu resursiem," sacīja SPKC pārstāve Ilze Arāja.

Darbinieki var tikt novirzīti uz citām struktūrvienībām

Šobrīd daļa darbinieku, kuriem ir nepieciešams strādāt birojā, strādā klātienē, taču daļa darbinieku savus pienākumus var veikt no mājām.

Arī uzziņa par kontaktpersonām ir uzlabojusies. Piemēram, saslimušais pozitīvu rezultātu saņem plkst. 13. Laboratorija mums paziņo nākamajā dienā līdz 8 vai 9 no rīta. Līdz ar to mēs par saslimušo uzzināsim tikai rīt. Bet saslimušais jau šobrīd ir sazinājies ar darba devēju. Informācija jau ir apstrādāta un ģimenes ārsts būs informēts par inficēto."

No SPKC aizgājuši vairāk nekā 10 darbinieki, arī pieredzējuši speciālisti

Tika arī ziņots, ka centrā sarūk vadošo un labi izglītoto speciālistu skaits. Algas svārstās no 940 līdz 1600 eiro pirms nodokļu nomaksas. Tas esot viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc epidemiologi pamet darbu.

Atlūgumu uzrakstīja arī Infekcijas slimību uzraudzības un imunizācijas nodaļas vadītāja, medicīnas doktore Elīna Dimiņa, kura kādu laiku atpūtīšoties no pandēmijas laika radītās milzīgās darba pārslodzes.

Valdība janvārī SPKC darba spēju stiprināšanai piešķīra papildu 366 300 eiro. Ar šo naudas summu no 1. februāra līdz 30. jūnijam plānots piesaistīt papildu darbiniekus, kuri nodrošinātu SPKC atbalstu epidemioloģiskās izmeklēšanas procesā.

Kopš 2020. gada SPKC darbu sākuši vairāk darbinieki, nekā aizgājuši

Šo 14 darbinieku septiņi bijuši no epidemioloģiskā bloka. Tāpat no visiem 14, kas kas pērn aizgāja no SPKC, vairāki aizgāja pensijā, savukārt atsevišķi strādājošie sāka darbu epidemioloģijas sfērā ārzemēs vai pārgāja uz citu veselības sistēmas iestādi, vai izbeidza darba attiecības veselības problēmu dēļ.