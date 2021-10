Lietuvā vairākas personas tur aizdomās par fiktīvu vakcināciju. "Pakalpojumu" izmantojuši vairāk nekā 200 cilvēku

Izmeklētājiem ir aizdomas, ka Naujoji Viļņas poliklīnikā, izmantojot starpnieku, maksāti kukuļi par to, lai medicīnas darbinieki e-veselības sistēmas "www.esveikata.lt" datu bāzē ierakstītu fiktīvus datus par personas vakcinēšanu pret Covid-19 , lai gan šis cilvēks attiecīgajā dienā poliklīniku nav apmeklējis un nekādu poti nav saņēmis.

Kā preses konferencē pastāstījis Viļņas apgabala prokuratūras Organizētās noziedzības un korupcijas izmeklēšanas nodaļas prokurors Ģiedrjus Tarasevičs, saskaņā ar šobrīd pieejamo informāciju kukuļa summa atkarībā no ierakstītās vakcīnas svārstījusies no 200 līdz 350 eiro vienam cilvēkam.

Pašlaik lietā ir seši aizdomās turētie, četri no viņiem ir medicīnas darbinieki, kas jau atstādināti no darba, un kā drošības līdzeklis viņiem noteikta parakstīšanās par neizbraukšanu no dzīvesvietas. Abas pārējās personas nav saistītas ar ārstniecības iestādi, bet precīzāka informācija par viņu nodarbošanos netiek izpausta.