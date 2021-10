Kariņš pieņēmis lēmumu ļaut Pavļutam turpināt strādāt

Pēc Kariņa vārdiem, vairākas no problēmām, uz kurām mediķi vērsa uzmanību, ir atrisinātas. Viņš teica, ka bijis daudz neapmierināto jautājumā par mediķu mobilizāciju, un šis jautājums noņemts no darba kārtības. Tāpat izskanējuši pārmetumi, ka nav skaidras definīcijas pacientu prioritizēšanas procedūrai, kas arī esot atrisināta. Vēl neapmierinātība bijusi par to, ka no pirmdienas visās ārstniecības iestādēs jāizmanto ātrais antigēnu tests, kas nozarei bijis pārsteigums, jo testi nav sarūpēti, kā arī nav skaidrs, kā tos dabūt. No premjera teiktā izriet, ka arī šī ideja ir atcelta.