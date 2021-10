Lomažam 18 punkti zaudētā Turcijas čempionāta mačā

Lomažs ar 18 punktiem kļuva par rezultatīvāko spēlētāju savā komandā. Viņš spēlēja 29 minūtes un 42 sekundes, grozā raidot vienu no trīs divpunktu metieniem, trīs no deviņiem tālmetieniem un septiņus no astoņiem soda metieniem. Viņš arī izcīnīja piecas atlēkušās bumbas, vienreiz rezultatīvi piespēlēja, četrreiz pārkāpa noteikumus, trīsreiz izprovocēja pārkāpumu pretiniekiem un sakrāja efektivitātes koeficientu 11.