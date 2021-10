Pirms gada bailēs no Covid-19 Rīgas Juglas vidusskolas sporta skolotāja Argita Kučāne vēlējusies vakcinēties, taču ar laiku nākusi pretēja pārliecība. Vakcinēties viņa neplāno un attiecībā uz darbu gaida – kas būs, tas būs.

"Mans organisms ir tik spēcīgs un es jūtos vesela un laimīga, un es neesmu nekad vakcinējusies pret gripu vai līdzīgām saslimšanām, un es neuzskatu to par vajadzību," uzsvera sporta skolotāja Argita Kučāne.

Izglītības darbinieku vidū vakcinācijas aptvere pieaugusi līdz 87%. No otras puses, vēl aizvien 13% jeb gandrīz 11 tūkstoši izglītības iestādēs nodarbināto nav vakcinēti. Trauksmi par to ceļ Skolotāju arodbiedrībā, kur rēķināts - vismaz tūkstotis no viņiem varētu iesniegt atlūgumus līdz 15. novembrim.