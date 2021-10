Raidījums: 25,5 miljoni eiro "Covid-19 naudas" ieguldīta slimnīcu infrastruktūrā, nevis "gultās"

Arī privāto klīniku resursi ir ierobežoti. Tās nodrošina vakcināciju lielajos centros un izbraukumos. Mediķu mobilizācija cilvēkresursu problēmu neatrisinātu, uzskata nozares pārstāvji. Atklājies, ka papildus anesteziologiem, kas jau tagad strādā valsts slimnīcās, mobilizācija attiektos uz četriem speciālistiem. Veselības ministrija pieļauj mediķu brigāžu piesaistīšanu no ārzemēm.

"Viens no sāpīgākiem jautājumiem ir ārstu apdrošināšana, ja nu gadījumā viņš, nezinot valodu, nezinot ārstēšanu, kaut kādu kļūdu veic pacientam, tas ir traģiski, kas par to visu atbildēs,"

No šogad piešķirtajiem 86 miljoniem eiro 28 paredzēti ārstēšanai, 33 miljoni - gultu izveidei un aprīkošanai, bet vairāk nekā 25 miljoni ieguldīti četru slimnīcu infrastruktūrā. 20 miljoni atvēlēti būvniecībai Austrumu slimnīcā.

Austrumu slimnīca par trim miljoniem paplašinās diagnostikas un radioloģijas centru, lai stacionāra pacientus nebūtu jāved uz tām pašām telpām, kur ambulatoros. Vēl par trim miljoniem paplašinās reanimācijas nodaļu. Projektiem finansējums paredzēts arī no Eiropas atveseļošanas mehānisma.

Pašu gultu iekārtošana ir tikai viena daļa no izdevumiem. Slimnīcas ierīko augstas plūsmas skābekļa sistēmas, pārbūvē un pārceļ nodaļas. Atkarībā no darbu apjoma un aprūpes līmeņiem, gultas ierīkošana vai pielāgošana slimnīcām izmaksājusi no 10 līdz 180 tūkstošiem eiro.