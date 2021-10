Pavļuta nenotikusī demisija: “Attīstībai/Par!” pārmet JV mediķu organizāciju uzkūdīšanu

Dramatiskus pavērsienus politiskajā dzīvē Pavļuts patiešām bija pieredzējis jau pirms astoņiem gadiem, kad bija ekonomikas ministrs. Pēc Zolitūdē sabrukušā lielveikala “Maxima” traģēdijas būvniecības nozari pārraugošais ministrs pats no amata neatkāpās, taču Latvijas Radio tiešraidē uzzināja par toreizējā premjera Valda Dombrovska (JV) demisiju.

Vienā diennaktī no Covid-19 mirušo cilvēku skaits ceturtdien pārsniedza Zolitūdes traģēdijā bojā gājušo skaitu. Taču sarunās ar premjeru Krišjāni Kariņu Pavļuts savu atkāpšanos no amata nepiedāvāja. “de facto” zināms, ka “Attīstībai/Par!” iekšienē tika vērtēts arī scenārijs Pavļutam demisionēt pašam. To gan neatbalsta apvienības Saeimas frakcijas vadītājs Juris Pūce: