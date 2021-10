Raidījums: Pieaug aizdomīgo Covid-19 vakcinācijas sertifikātu skaits slimnīcu pacientu vidū

Līdz šim zināms par vienu pabeigtu izmeklēšanu, kas saistīta ar Covid-19 saslimšanu. Prokuratūra ar 1500 eiro sodījusi kādu medicīnas māsu par testa viltošanu. Sieviete sev no deguna un kakla paņēmusi iztriepi un nosūtījusi uz laboratoriju ar cita cilvēka vārdu, lai viņš saņemtu negatīvu testu un varētu aizbraukt ceļojumā uz ārzemēm. Kad par notikušo uzzināja Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB), medmāsa vainu atzina un izdarīto nožēloja.

Vienā no policijas izmeklēšanām ir aizdomas, ka šādi izsniegti aptuveni 200 fiktīvi sertifikāti. Savukārt vienīgajā lietā, kas atrodas KNAB lietvedībā, medicīnas darbiniece varētu būt izsniegusi ap 100 viltotu sertifikātu.

Bauska stāsta, ka cenas svārstās no 150-500 eiro:

Pie medicīnas iestāžu darbiniekiem izņemta skaidra nauda, pat vairāki tūkstoši eiro. Vienā no lietām nopirkts auto, ko tagad centīsies atzīt par noziedzīgi iegūtu.

Šis ir arī pļaujas laiks krāpniekiem, kuri sola viltotu sertifikātu nokārtot. “de facto” kādā no lietotnes “Telegram” čatiem atrada piedāvājumam iegādāties vai nu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, kā noprotams, Slovākijā reģistrētu. Sarakstē ar raidījumu čata uzturētājs apgalvoja, ka pašam nekur nebūs jādodas, tikai jāsamaksā nauda un jāiedod personas dati.

Policijā stāsta, ka ir pievērsuši uzmanību piedāvājumiem Covid-19 sertifikātus nopirkt ārvalstīs, bet pamatā šādus sludinājumus publicē krāpnieki. “Es domāju, ka, visticamāk, jūs pretī nesaņemsiet neko vai nu jums atsūtīs kaut kādu QR kodu, piemēram, no veļas mašīnas vai no kāda šīs valsts pilsoņa, bet to jūs nevarēsiet izmantot,” saka policijas pārvaldes priekšnieks.