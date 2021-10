Novēloto senioru vakcināciju cer iedzīt līdz decembrim, ziņo "de facto"

Senioru teiktajā jūtama arī nolemtība un bieži dzirdams – es jau esmu vecs, tāpat jāmirst. Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Gerontoloģijas klīnikas vadītājs, profesors Jānis Zaļkalns gan secina – tā gan lielākoties ir tāda koķetēšana, kurai nevajadzētu ļauties. “Jo mēs to redzam, ka ne tikai tuvinieki, bet arī paši seniori, tad, kad viņi nonāk tādā ļoti kritiskā veselības stāvoklī, un, ja viņi ir pie apziņas, cilvēkam tomēr gribas dzīvot. Ne vienmēr viņš var formulēt konkrētu mērķi, kāpēc, bet cilvēkā tas dzīves vēlmes instinkts ir ierakstīts gana stipri,” viņš stāsta.

Seniorus gan sākotnēji solīja vakcinēt pirmām kārtām, taču pavasarī kliboja gan uzrunāšana, gan vakcīnu piegādes, gan organizācija. Toreiz notika politiska izšķiršanās tempu kāpināt uz jaunāko un veiklāko rēķina. Vakcīnas vairāk tika masu vakcinācijas centriem, ne ģimenes ārstiem, izbraukumu īsti nebija, pat solītās vakcinācijas avīzes tā arī neiznāca, ne vien krievu, ko it kā neļaujot valodas likums, bet arī latviešu valodā. Senioriem ieviesa vien ārpus rindas stundu lielajos vakcinācijas centros.

“Noreaģēja tad, kad pateica, jūs nelaidīs sabiedriskajā transportā, jūs maksāsiet, nekur nebrauksiet - tas brīdis nostrādāja vislabāk. Nostrādāja 20 eiro par elektrību, ļoti labi nostrādāja. To mēs ar māsiņām runājām,” viņa uzskaita.

Krastiņa ir viena no aktīvākajiem Bolderājas ģimenes ārstiem. Viņa jau kopš pavasara pret Covid-19 vakcinē arī to kolēģu pacientus, kuri paši to nedara. Ārste neslēpj, ka, apzvanot pacientus, saņemts daudz atteikumu. Īpaši krieviski runājoši pacienti nereti jautā, cik vakcīna maksā. Pat nezina, ka tā ir par brīvu. Turklāt joprojām cilvēkiem pietrūkt informācijas populārzinātniskā valodā – kas šī ir par slimību.