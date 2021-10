Uldriķis pirmo reizi sākumsastāvā Nīderlandes čempionātā. "Cambuur" svin uzvaru

Viesi jau desmitajā minūtē varēja izvirzīties vadībā, taču Robēna Molūna izpildīto 11 metru soda sitienu atvairīja pretinieku vārtsargs. Otrajā puslaikā tomēr "Cambuur" komandai izdevās atslēgta pretinieku vārtus - 63.minūtē pēc Mēsa Hūdemārkēsa piespēles no labās malas bumbu no vārtu priekšas mērķī ieraidīja Issa Kallons. Ceļā piespēlei bija arī Uldriķis, kurš cīņā ar pretinieku neļāva viņam izraidīt to ārpus laukuma.