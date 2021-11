No šodienas stājas spēkā izmaiņas virknē autobusu maršrutu visā Latvijā.

No šodienas maršruta Madona-Cesvaine-Dzelzava autobuss, kas no pieturas Lubāna darbadienās izbrauc plkst.3.41, kursēs līdz pieturai "Pļaviņas". Tādējādi turpmāk autobuss brauks maršrutā Madona-Aiviekste-Pļaviņas. Papildus tam maršrutā Madona-Aiviekste-Pļaviņas tiks atklāts jauns reiss un autobuss no pieturas "Pļaviņas" darbadienās izbrauks plkst.6.