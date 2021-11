"Situācija ir traģiska!" Dumpis prognozē, cik ilgi slimnīcās gaidāms Covid-19 pacientu pieaugums

Attiecībā par to, ka no šodienas atsākas klātienes mācības 1.-3. klašu skolēniem, Dumpis sacīja: "Ja bērnus regulāri testē, un bērni neiet slimi uz skolu, tad ieguvums mazajām klasēm no mācībām ir lielāks nekā saslimšanas risks. Un to ir atzinušas daudz pasaules valstis. Tieši mazajiem bērniem ir nepieciešama klātbūtne un mācības, līdz ar to risks attaisnojas. Bet, protams, ir jāskatās, kā mums ies tālāk."