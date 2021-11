Jau ziņots, ka šī gada 23. aprīlī ap pulksten 4.24 no rīta Valsts policija saņēma sākotnējo informāciju, ka Tukumā kādā no daudzdzīvokļu mājām izcēlies ugunsgrēks. Ierodoties notikuma vietā, likumsargi konstatēja, ka divi vīrieši ir guvuši apdegumus. Abas personas tika nogādātas medicīnas iestādē, kur viena persona no gūtajām traumām gāja bojā.