Nākamgad Mežaparka Lielajā estrādē uzstāsies grupa "Imagine Dragons"

Biļetes par zemāku cenu varēs iegādāties no 5 .novembra plkst.10 "Biļešu servisa" tīklā. Savukārt, "First Baltic International" (FBI) un "Positivus" festivāla koncertu kluba biedri, biļetes varēs iegādāties iepriekšpārdošanā no 3. novembra plkst.10, izmantojot kodu, kas tiks izsūtīts reģistrētajiem lietotājiem.