VIDEO ⟩ NBA aizvadītajā naktī: "Bucks" piedzīvo vēl vienu zaudējumu savā laukumā

Maiks Konlijs, atgriežoties ierindā, guva 20 punktus, bet Donovans Mičels ar 28 punktiem bija rezultatīvākais viesu komandā. Mičels 11 no saviem punktiem guva ceturtajā ceturtdaļā.

Savukārt Kevins Durents pirms noraidīšanas no laukuma trešajā ceturtdaļā guva 23 punktus, realizējot desmit no 13 metieniem no spēles.