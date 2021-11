"Impro ceļojumi" iekļauts PTAC "melnajā sarakstā"

Tomēr PTAC Patērētāju strīdu risināšanas komisija norādījusi, ka saskaņā ar attiecīgajiem Ministru kabineta noteikumiem tūrisma operators ir atbildīgs par kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumā ietverto tūrisma pakalpojumu sniegšanu neatkarīgi no tā, vai šos pakalpojumus sniedz tūrisma operators vai citi tūrisma aģenti, tūrisma operatori vai saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēji.

Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu, ja ceļotājam ir noslēgts līgums par kompleksu tūrisma pakalpojumu un kāda no pusēm ir vienpusēji izbeigusi līgumu Covid-19 izplatības radītās ārkārtējās situācijas izsludināšanas dēļ Latvijā vai nepārvaramas varas apstākļu dēļ ceļojuma galamērķī saistībā ar Covid-19 izplatību, tūrisma operators ir tiesīgs ceļotājam naudas atmaksas vietā noformēt apliecinājumu par neizmantotā ceļojuma vērtību, kuru var izmantot citu ceļojumu iegādei pie konkrētā tūrisma operatora par tādu summu, kādu ceļotājs vai tūrisma aģentūra ceļotāja vārdā ir samaksājusi tūrisma operatoram.

Ja ceļotājs apliecinājumā norādītajā izmantošanas termiņā pilnībā vai daļēji neizmanto apliecinājumā minēto summu cita ceļojuma iegādei, tūrisma operators atmaksā ceļotājam neizmantoto naudas summu 14 dienu laikā pēc apliecinājuma izmantošanas termiņa beigām. Savukārt, ja ceļotājs atsakās saņemt apliecinājumu, tūrisma operators un ceļotājs var vienoties par citu risinājumu, tai skaitā naudas atmaksu un atmaksas termiņu, kas nedrīkst pārsniegt 12 mēnešus no ārkārtējās situācijas atcelšanas dienas valstī.

PTAC Patērētāju strīdu risināšanas komisija secinājusi, ka ceļojums tika atcelts ārkārtējās situācijas dēļ valstī, līdz ar to patērētāja ir tiesīga atgūt par ceļojumu samaksāto naudu.

"Impro ceļojumu" valdes priekšsēdētājs Vilnis Klinovičs aģentūrai LETA uzsvēra, ka patērētāja "Impro ceļojumu" organizēto ceļojumu iegādājās pie tūrisma aģenta un noslēdza līgumu ar to.

"Minētai personai nav līguma attiecību ar mums, bet ar aģentu. Naudu par šo ceļojumu no aģenta neesam saņēmuši, līdz ar to jebkuras pretenzijas pret mums uzskatām par absurdām. "Impro" gandrīz vienīgais no operatoriem, kas neaizturēja klientu iemaksāto naudu sākoties pandēmijai un atmaksāja naudu par atceltiem ceļojumiem visiem, kas izteica tādu vēlmi pilnā apjomā," uzsvēra Klinovičs.