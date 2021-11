Atklāti par seksuālo orientāciju un cīņu ar alkoholismu: Top grāmata par Mārtiņu Rītiņu

Grāmatas autore atzīst,- lai arī Mārtiņu jau daudzus gadus uzskata par vienu no viņas ģimenes, Mārtiņa dvēselē viņa nekad nav līdusi. "Kad vajadzēja, viņš man kaut ko pastāstīja, bet Mārtiņa dzīves peripetijas nezināju. Bija lietas, ko nojautu, bet daudz kas arī man bija jaunums. Es, piemēram, neko nezināju par Mārtiņa alkoholismu. Mēs par to nekad nebijām runājuši – ne to, kā viņš tajā nonāca, ne to, kā no tā izķepurojās," saka Apse.