Atkārtoti konstatēti epidemioloģisko noteikumu pārkāpumi "Jaunās paaudzes" pasākumos

Ministru kabineta rīkojums par "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" paredz, ka reliģiskās darbības veikšanas vietas ir atvērtas tikai individuāliem apmeklējumiem vai personām no vienas mājsaimniecības, vienai personai nodrošinot ne mazāk kā 15 kvadrātmetrus no publiski pieejamo telpu platības un nodrošinot, ka reliģiskās darbības veikšanas vietā vienlaikus atrodas ne vairāk kā 20% no kopējā iespējamā cilvēku skaita, ko pieļauj apmeklētājiem pieejamā telpu platība un infrastruktūra.