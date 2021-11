No ceturtdienas plānots sākt cilvēku virs 50 gadiem ar hroniskām saslimšanām balstvakcināciju pret Covid-19

Vienlaikus no šī datuma iecerēts sākt balstvakcināciju pēc "Moderna" vakcīnas divu devu saņemšanas personām vecumā no 65 gadiem, sociālo aprūpes centru iemītniekiem, kā arī veselības aprūpes sistēmā strādājošajiem.

Savukārt novembra turpmākajās nedēļās, Pavļuta vārdiem, indikatīvi no 15.novembra, plānots izvērst plašāku balstvakcināciju, nodrošinot to visiem iedzīvotājiem vecumā no 50 gadiem, kā arī personām no 18 gadiem ar hroniskām saslimšanām, kas rada augstu risku Covid-19 slimībai.