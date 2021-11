Otrdien, 2. novembrī, Ministru kabinets konceptuāli vienojās par galvenajiem principiem sadzīvei no 15. novembra ārkārtējās situācijas laikā. Prioritāri plānots pēc iespējas atgriezties klātienes mācību procesā. Lielu daļu klātienes pakalpojumu un pasākumu paredzēts atsākt "zaļajā režīmā", ja darbinieki un klienti būs pabeiguši vakcināciju pret Covid-19 un varēs uzrādīt sadarbspējīgu sertifikātu. Savukārt "sarkanajā režīmā" jeb nevakcinētām un Covid-19 nepārslimojušām personām klātienē būs pieejami tikai paši nepieciešamākie pakalpojumi un preces.

Detalizētu lēmumu par epidemioloģiskās drošības prasībām no 15. novembra plānots pieņemt pēc nedēļas - 9. novembra Ministru kabineta sēdē.

No 15. novembra plānots atjaunot mācības klātienē, organizējot klašu un grupu savstarpējo nepārklāšanos. Paredzēts, ka interešu izglītība ārpus telpām varētu notikt arī "sarkanajā režīmā". Bērniem ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu interešu izglītības nodarbības varētu notikt telpās.

Paredzēts, ka izglītības process notiks tikai klašu "burbuļos". Izglītības process "rotācijas viedā" varēs notikt arī attālināti. Izglītības ministre iepriekš ir skaidrojusi, ka rotācijas princips paredzēs to, ka vecākās klases katru mēnesi nedēļu mācītos attālināti. Pēc Bērziņa paustā, tas nepieciešams, lai varētu elastīgāk nodrošināt mācību procesu.

Turpmāk plānots saglabāt principu par attālināto darbu visiem, kuru darba specifika to ļauj (vismaz ārkārtējās situācijas laikā). No 15. novembra visiem valsts pārvaldes un pašvaldību institūciju un to kapitālsabiedrību darbiniekiem būs nepieciešams vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.