Neskatoties uz vakcinācijas aptveres pieaugumu senioru vidū, Latvijā pirmo poti nav saņēmuši 165 000 senioru

Viņa stāstīja, ka šobrīd liels akcents tiek likts uz to, lai palielinātu pirmreizējo vakcinācijas pret Covid-19 apjomu tieši iedzīvotāju vidū virs 60 gadiem.

"Šobrīd mēs jūtam atdevi no ģimenes ārstu, pašvaldību un Nevalstisko organizāciju iniciatīvām īpaši uzrunāt seniorus vakcinēties. Tāpēc būtiski tiek pārorganizēts vakcinācijas process, tādējādi lielu uzmanību liekot uz izbraukuma vakcināciju rīkošanu, kas ļauj sapotēt seniorus tuvumā viņu dzīvesvietām," stāstīja Juhņēviča.

Viņasprāt, lielu ieguldījumu ir devuši tieši ģimenes ārsti, kuriem tika lūgts līdz 7.novebrim apzināt savus pacientus un personīgi uzrunāt seniorus vakcinēties. "Mēs redzam, ka seniori ir gatavi vakcinēties un to arī darīs," piebilda Juhņēviča.

Vaicāti, vai šobrīd kopsummā sarukušais pirmo devu īpatsvars iepretim otrajām devām nerada bažas, nodaļā atzīmēja, ka pašreizējā prioritāte ir tieši iedzīvotāju vecumā no 60 gadiem primārā vakcinācija pret Covid-19.

Pēc nodaļā paustā, otrā būtiskā tendence šobrīd ir pirmo pošu īpatsvars konkrēti iedzīvotāju vecumā no 60 gadiem. Šobrīd no 60% līdz 64% no šajā vecuma grupā izlietotajām vakcīnām bija pirmās devas, kas liecinot par stabilu senioru vakcinācijas aptveres augšupeju.