Šobrīd sabiedrībā notiek spēcīga šķelšanās - pret Covid-19 potētie un nepotētie vai, kā to redz citi - labie un sliktie. Arī šaurākā lokā, kur līdz šim visas vērtības ir sakritušas, domas par šo var dalīties. Ko tad, ja šķelšanaš sākas ģimenē? Kā tikt pie kopsaucēja, un kas var likt mainīt domas? Savas ģimenes pieredzi sarunā ar portālu "Apollo.lv" atklāj Ieva (vārds mainīts).

Tabu temats

Attiecīgi - šis mūsu mājās bija tabu temats. Mēs vienkārši par to nerunājām, lai nebūtu jāstrīdas.

Katru reizi izceļoties diskusijai, iesaistījās arī vecākā meita, kura, pati internetā meklējot informāciju, bija izlēmusi, ka grib potēties. Es biju ļoti pret, kamēr vīrs atbalstīja. Beigās vienojāmies, ka šis ir lēmums, kur piekrišana jādod abiem vecākiem, un uz laiku to atlikām - galu galā viņai nemaz vēl nebija 12. Sagaidot tos, nogaidījām vēl nedaudz, bet drīz vien es piekritu, jo sapratu, ka viņai atkrīt ļoti daudz aktivitāšu ar draugiem, kā arī tie testi mūzikas skolās un visur citur bija liels čakars. Viņa pieņēma šo lēmumu, es sapratu, ka vairs neiebildīšu, taču īsi pirms potes saņemšanas meita apslima, tāpēc tas atkrita," stāsta Ieva.

"Es nobijos."

Bijām tiešām priecīgi pa ilgiem laikiem uzņemt ciemiņus. Pirms tam no tusiņiem ļoti izvairījāmies.

Piektā karantīna šajā pandēmijā

"Nevienam no mums nebija smaga slimības gaita, bet tās bija atšķirīgas. Lai kā arī kā neritētu tā saslimšana, kaut vai viegli, kā tas bija mūsu gadījumā, lielākais izaicinājums ir tie bērni, kuri ir mūsu kontaktpersonas. Šis punkts, manuprāt, nav līdz galam atrisināts.

Bija pagājušas desmit dienas, 11. dienā saņēmu serfikātu, ar kuru varu doties dzīvē, ja nav simptomu, bet mani bērni nekur doties nevar. Nu, kāds sakars? Viņi ar mani ir kopā visu manu slimības gaitu, tātad, skaitot no pēdējas dienas, kad viņi bija inficētas personas kontaktpersonas, viņiem pašizolācijā jāpavada teju mēnesis, pieņemot, ka saslimt var turpmākās 14 dienas. Paldies dievam, to vismaz skaita no simptomu parādīšanās, nevis testa veikšanas dienas un, par laimi, ģimenes ārsts atļāva vest bērnus uz bērnudārzu. Arī tie gan prasa katrs savu - dēlu dārziņš prasa testus, meitai pietiek ar ģimenes āsta zīmi. Kā ir pareizi - ej nu sazin'.