No četriem bijušajiem "Pasažieru vilciena" valdes locekļiem valsts labā piedzen gandrīz 1,5 miljonu eiro kompensāciju

Ar apelācijas instances tiesas spriedumu pirmās instances tiesas spriedums tika atcelts daļā par mantiskā zaudējuma kompensācijas nenoteikšanu un no apsūdzētajiem solidāri valsts labā piedzīta kaitējuma kompensācija par mantisko zaudējumu teju 1,5 miljonu eiro apmērā.

AT izvērtēja kasācijas sūdzību autoru argumentus par to, vai apsūdzētie pamatoti atzīti par vainīgiem viņiem inkriminētajā noziedzīgajā nodarījumā, kā arī par to, vai kaitējuma kompensācija pamatoti piedzīta valsts labā.