VIDEO ⟩ ReTV: No prostatas vēža Latvijā mirst divas reizes vairāk vīriešu nekā vidēji Eiropas Savienībā

Toreiz pēc visām veselības pārbaudēm secināts, ka jāveic operācija, jo slimība bija ielaista. No brīža, kad atklājās smagā diagnoze, līdz operācijai pagāja septiņi mēneši, un tagad Aigars dodas pārbaudīt veselību reizi divos mēnešos, aicina to darīt jebkuru. “Viņi sevi uzskata par pilnīgi veseliem, jo vēzis ir kā klusais vēzis. Par sevi liek manīt, kad ir galējās stadijās, kad gandrīz nolemts. To neviens baigi neiedziļinās. Par vīriešu veselību salīdzinoši nesen tikai sāka runāt.”