Korejiešu brutāli vardarbīgā drāma - seriāls "Kalmāru spēle" jeb "Squid Game" - ir izraisījis milzu ažiotāžu visā pasaulē, radot kulta līmeņa sekotāju kustību sociālajos tīklos. Filmu un seriālu straumēšanas vietne "Netflix" paziņojusi, ka seriāls kļuvis par šīs platformas sekmīgāko produktu šajā kategorijā. Mēneša laikā no vienkārši veiksmīga seriāla tas kļuvis par masu kultūras fenomenu, nonākot līdz tam, ka Ņujorkas skolās tika aizliegti seriāla tematikai veltīti Halovīna tērpi. Kāpēc seriāls ir tik populārs un ar ko tas ir skaidrojams?

Lai arī seriāla galvenā varoņa stāsts ir izdomāts, tajā ir atsauces uz 2009. gada vardarbīgajām sadursmēm starp automašīnu ražotāju "Ssangyong" un 1000 darbiniekiem. Streikojošie strādnieki 77 dienas protestēja, kā rezultātā trīsdesmit streikotāji un daži no viņu dzīvesbiedriem zaudēja dzīvību. Daudzi mira pašnāvības rezultātā, taču citi streika un tā seku laikā.

Seriāla varoņu tērpu nozīme

Savukārt spēles darbinieki valkā vienotus rozā kombinezonus ar kapuci un melnu masku, uz kuras ir trīsstūra, apļa vai kvadrāta simbols. Darbinieku formastērpi bija iedvesmoti no rūpnīcas strādnieku attēliem, ar kuriem Hvans bija saskāries, izstrādājot darbinieku izskatu kopā ar kostīmu direktoru. Viņš sākotnēji bija paredzējis, ka darbinieki valkās skautu tērpus.

Seriāla galvenā būtība un atainotās problēmas sabiedrībā

Seriāla varoņi nāk no dažādām vidēm, un daudzi no viņiem kādā brīdī tiek pakļauti diskriminācijai. Neatkarīgi no tā, vai tas ir dzimums, vecums, etniskā piederība vai tautība, spēles atklāj sabiedrības neglīto pusi.