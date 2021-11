Ko sola zvaigznes? Nedēļas horoskops no 8. līdz 14. novembrim

„Eureka!” iesaucās Arhimēds, priekā par atklājumu... Arī Strēlnieks šonedēļ tā varēs darīt vairākkārt, jo dzīve sola interesantas pieredzes, un notikumus, kas ļauj paskatīties uz norisēm no dažādiem skatupunktiem. Un pie reizes nonākt pie jauniem atklājumiem un secinājumiem. Var gan gadīties, ka kāds uz tavām idejām lūkojas skeptiski, bet tā jau ir viņa problēma. Brīvajā laikā atpūties, palasi, skaties izglītojošus raidījumus. Ar vārdu sakot – velti laiku pats sev. Būsi to godam nopelnījis.

Ļoti gribās izrauties no rutīnas, sākt kaut ko jaunu, nodarboties ar to, ko sen esi vēlējies. Viss ir iespējams, tikai jāizstrādā plāns. Ja ļausies „brīvajam peldējumam”, tad pie mērķa tik ātri vis nenonāksi. Izpēti, parēķini, pakonsultējies. Profesionālajai izaugsmei vai pārmaiņām labvēlīgs laiks, tāpat arī sava biznesa uzsākšanai. Tas var būt kaut kas mazītiņš, varbūt pat hobijs, kas ar laiku pārvēršas ienesīgā pasākumā. Naudas lietās veiksme. Ja esi labi nopelnījis, tad palutini sevi ar kādu skaistu pirkumu „priekš sirds”. Brīvajā laikā prieks no saziņas ar draugiem, varbūt pat izdodas sarīkot ballīti tiešsaistē.