"ABBA" pēc 40 gadu pārtraukuma laiž klajā jaunu albumu

Albumā "Voyage" ir desmit jaunas dziesmas, kuras tika ierakstītas 2018. gadā. Par to toreiz tika paziņots, taču dziesmu iznākšana tika atlikta uz nenoteiktu laiku.

ABBA pirmais albums "Ring Ring" iznāca 1973. gadā, bet grupa ieguva pasaules slavu 1974.gadā pēc uzvaras Eirovīzijas konkursā ar dziesmu "Waterloo". Līdz šim pēdējais ABBA albums "The Visitors" iznāca 1981. gadā, bet 1982. gadā grupa izjuka.

ABBA ieraksti ir pārdoti 400 miljonos eksemplāru. Starp grupas populārākajiem hitiem ir "Fernando", "Dancing Queen", "SOS", "Mamma Mia", "Money, Money, Money", "Chiquitita" un "The Winner Takes It All".