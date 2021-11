Avārijas vietas sakopšanu uz Tallinas šosejas Salacgrīvā plāno pabeigt rīt

Pēc VVD saņemtās informācijas no "BAO", ceturtdien un piektdien savāktas un uz Gardenes bīstamo atkritumu novietni aizvestas četras smagās automašīnas kravas ar ķīmiskām vielām piesārņotu augsni un absorbentu (smilti), kas tika izmantots avārijas vietā un kas uzsūca vidē izplūdušo ķīmisko vielu maisījumu.

Ņemot vērā iepriekšminēto, VVD sadarbībā ar VUGD organizē notikuma vietā noplūdušo ķīmisko vielu savākšanu, to par pienākumu uzdodot zemes īpašniekam vai operatoram, kurš veic piesārņojošo darbību. VVD neveic ķīmisko vielu savākšanu, uzsver Kļaveniece.

Viņa norāda, ka šajā gadījumā avārija notika uz pašvaldībai piederošās zemes, līdz ar to ķīmisko vielu savākšanu organizē pašvaldība. VVD var ieteikt komersantus, kuri ir saņēmuši nepieciešamās atļaujas, un to arī šajā gadījumā izdarīja. Savukārt, pašvaldība pati var izvēlēties, kuru no komersantiem, kas saņēmuši nepieciešamās atļaujas, piesaistīt.