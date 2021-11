Raidījums: Šoziem komunālie rēķini daudziem nesīs nepatīkamus pārsteigumus

No novembra daudziem "Latvenergo" klientiem pieaug maksa par elektrību, un uzņēmumā lēš, ka iedzīvotājiem ar vidēju patēriņu kopējais rēķins gada laikā būs pieaudzis par astoņiem līdz 14 eiro mēnesī.

Tāpat daudzviet no novembra kāpa apkures tarifi. Piemēram, "Rīgas siltumam" tas pieaug jau otro reizi kopš septembra un tagad sasniedz 66,76 eiro par megavatstundu – gandrīz uz pusi vairāk nekā pirms gada.

Lai gan jaunie tarifi jau stājušies spēkā, to īsto ietekmi vēl kādu laiciņu neizjutīsim. Novembrī aizvadīta jau viena nedēļa. Gaisa temperatūra pagaidām vēl stabili turas plusos. Vēlāk ziemā gan – ar mājokli saistītās izmaksas daudziem var nest nepatīkamus pārsteigumus.

Kā norāda namu apsaimniekotājs "Civinity Mājas" pārstāvis, rēķini būs ļoti atkarīgi no tā, cik skarba būs ziema, taču jārēķinās, ka izdevumi būs jūtami lielāki: "Jārunā arī par to, kā "Rīgas siltums" maina šo tarifu. Ļoti labi saprotu, ka energoresursu cenas pieaug, taču aicinātu "Rīgas siltumu" domāt par to, kā viņi sabalansē energoresursu pieaugumu ar savu investīciju maksājumu daļu."