Par audzēknes nosaukšanu par prostitūtu skolas dežurantei piemērots administratīvais sods

Pagājušā gada vasarā Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija noformēja administratīvā pārkāpuma protokolu par to, ka 2019.gada rudenī sieviete, pildot dienesta viesnīcas ēku dežurantes pienākumus, izturējās emocionāli vardarbīgi pret izglītojamo, nosaucot meiteni par prostitūtu.

Inspekcija, izvērtējot lietā esošos pierādījumus - konkrētās pusaudzes iesniegumu un lietā iesaistīto pušu paskaidrojumus konstatēja, ka nav pamats neticēt informācijai par to, ka sieviete nosaukusi jaunieti par prostitūtu.

Sūdzībā tiesai minēti vairāki argumenti. Viens no argumentiem bija, ka inspekcija veikusi sarunas ar audzēkņiem un sarunu protokolā viena no izglītojamām personām norādījusi, ka dežurante nosaukusi par "mauku vai prostitūtu", jo pusaudze atpūtas istabā uzturējusies ar draugiem un uzgūlusies viņiem uz kājām, jo nebija kur apsēsties. Tāpat no lietas materiāliem izriet, ka saskaņā ar inspekcijas secinājumiem dežurante nosaukusi konkrēto meiteni par prostitūtu, jo viņa aizgājusi pēc lādētāja.