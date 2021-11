Ievai ir mazliet virs 30. Viņa spilgti atceras savas dzīves sāpīgākos mirkļus - tīņu un pusaugu gadus - it kā tas būtu noticis vakar. "Tad, kad mamma mani iepazīstināja ar savu draugu, man jau bija 13 gadi. Tā bija vasara. Es biju atgriezusies no internātskolas, un viņi abi mani sagaidīja autoostā. No sākuma mēs viņu ģimenē itin nemaz negribējām pieņemt, jo mēs esam liela ģimene - mammai esam četri bērni. Tad jau likās, ka mums viņš nepatīk, vienīgi viņš atrada kopīgu valodu ar mūsu vienīgo brāli. Mēs jau tad - meitenes - centāmies pārliecināt mammu, lai dzen viņu projām," stāsta Ieva.

"Viņš aizvien trakāk sāka līst pie manis..."

Ieva ļoti spilgti atceras savu 14. dzimšanas dienu. Ar draudzenēm bija aizgājušas uz karuseļiem un tur bija arī Ievas patēvs. "Karuseļi bija pilsētas centrā un es tur biju ar savām divām draudzenēm, un tas cilvēks [patēvs] skaļi viņu priekšā sāk klaigāt: "Ievai šodien ir dzimšanas diena, apsveiksim viņu visi kopā!" un pasniedz man tualetes papīra rullīti, kas maksāja četrus santīmus. (Aizlūzt balss.) Viņš to tik skaļi pateica, lai visi to redzētu, lai varētu vēl vairāk mani pazemot. Tik šausmīgi mani pazemoja."

Klaiņošana, nepareizās kompānijas - labāk ir visur, kur nav mājas

Uz jautājumu, vai Ieva ir domājusi vērsties policijā pret savu pāridarītāju, viņa saka, ka ir par to domājusi, bet nav to izdarījusi, jo ir jau pagājis ilgs laiks. "Viņš ir tik agresīvs, atriebīgs, lai viņš labāk dzīvo savu dzīvi un liek mūsu ģimeni mierā, lai viņš nedominē nekur," norāda sieviete.

Viņa ļoti pārdzīvoja, visu laiku lūdza man piedošanu, bet tas jau neizmainīs to, kas notika, pagātni izmainīt nevar. Viņa visu laiku tikai raud un lūdz man piedošanu, un man to gadu gadiem klausīties ir psiholoģiski grūti, tāpēc es labāk vispār ar viņu nerunāju, lai man nav jāklausās tā vaimanāšana. Es nespēju ar viņu par to runāt, jo tā raudāšana un pārdzīvošana kaitē viņai pašai. Es labāk lieku viņu mierā, es no tā visa izvairos."