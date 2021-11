Koronavīrusa gaita nav paredzama, ja saslimst uzreiz pēc potes

Latvijas Infektoloģijas centra 4. nodaļā ierīkotas 20 Covid-19 gultas. Visi 20 tajās ievietotie atkarīgi no skābekļa, pacientu stāvoklis – vidēji smags vai smags.

"Un no šiem 20 pacientiem mums ir tikai viens, kas vakcinēts. Un tas nav smagā stāvoklī," norādīja nodaļas vadītāja, infektoloģe Ieva Tolmane.

Jo pēc pirmās potes vajag diezgan ilgu laiku, kamēr izveidojas. Un mums ir pacienti, kas saslimst starp pirmo un otro poti. Bet tas nekādā gadījumā nav no potes. No potes saslimt nevar. Jo tur neievada slimības antigēnu, tur ievada tikai ziņu, ka jāražo antivielas. No potes saslimt nevar, bet var inficēties starp potēm, jo saslimstība ir augsta," stāstīja Tolmane.