Jaunava pieder pie rekordistiem krājumu veidošanā – viņi nekad neko nemet ārā. Jaunavas vienmēr sev uzdod jautājumu: "Varbūt kādreiz noderēs?" Šī horoskopa zīme bieži vien atrod pielietojumu lietām, kuras citi jau sen būtu izmetuši miskastē, piemēram, veiksmīgi savā ikdienas apģērba komplektā iekļauj mammas mežģīņu blūzi, par ko saņem komplimentus no apkārtējiem.

Vērši nav spējīgi šķirties no lietām, kuras, viņuprāt ir kvalitatīvas, turklāt, neskatoties uz nokalpoto gadu skaitu, strādā bez problēmām. Viņi patiešām nesaprot, kāpēc jāmaina pārbaudītas vērtības uz mūsdienīgām, kuras varētu saplīst pēc pāris mēnešiem. Viņu mājoklis bieži vien līdzinās antīko lietu veikalam, taču tas viņus pilnībā neuztrauc.

Strēlnieki – lai cik viņi to centīgi neslēptu – dziļi sirdī ir romantiķi. To visvairāk parāda priekšmeti, kurus viņi saudzīgi krāj. Starp viņu "bagātībām" var atrast pirms 10 gadiem pirktu lidmašīnas biļeti uz Parīzi, bijušā dāvinātu Valentīndienas apsveikumu un savītušu rozi no draudzenes kāzu pušķa. Jūs uzskatāt, ka tie ir atkritumi? Šīs zīmes pārstāvji domā: tās ir patīkamas atmiņas par pagātnes notikumiem.