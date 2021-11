Samazinās nedēļā vakcinācijas pret Covid-19 procesu sākušo iedzīvotāju īpatsvars

Pagājušajā nedēļā Latvijā vakcinētas kopumā vismaz 75 923 cilvēki, no kuriem apmēram 25 000 saņēma pirmo vakcīnas devu, bet apmēram 32 000 - otro devu. Vēl apmēram 12 000 personu sapotētas ar "Johnson & Johnson" (J&J) meitasuzņēmuma ražoto vakcīnu, kurai nepieciešama tikai viena deva. Tas nozīmē, ka pirmreizēji vakcinēto īpatsvars no kopējā nedēļā potēto skaita sasniedza apmēram 33%.

Nedēļu iepriekš, laikā no 25. līdz 31.oktbrim, pirmās devas saņēmēju īpatsvars bija 47%, nedēļā no 18. līdz 24.oktobrim - 53%, bet laikā no 11. līdz 17.oktobrim - 49%.