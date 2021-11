VIDEO ⟩ "Rīgas" 3x3 basketbolisti uzvar Pasaules tūres Mehiko posmā

🏆🇱🇻 Riga beat San Juan 21-15 to win the #3x3WTMexicoCity Masters! #3x3WT pic.twitter.com/GI2YsLdt2P

Mieža trīs tālmetieni deva latviešiem ātru vadību ar 6:1, bet turpinājumā Krūmiņš realizēja soda metienu un no tālienes precīzs bija Lasmanis - jau 9:1 "Rīgas" labā. Pretinieki noslāpēja olimpisko čempionu ātro izrāvienu un pietuvojās līdz mīnus trīs punktiem (7:10).

Latvijas komanda atbildēja ar četriem punktiem, bet vēlāk pēc Lasmaņa tālmetiena komandas šķīra deviņi punkti (17:18). No tālienes precīzs bija arī Krūmiņš un Latvijai vajadzēja vairs tikai vienu tālmetienu, lai uzvarētu turnīrā (19:9). Vēlāk Lasmanis iemeta vienu no diviem "sodiņiem" un jebkurš nākamais metiens latviešiem varēja būt pēdējais. To realizēja Čavars, panākdams 21:15. Spēles pēdējos uzbrukumos Puertoriko basketbolisti priecēja skatītājus ar vairākām efektīgām epizodēm.