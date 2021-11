Tiesībsargs uzskata, ka likumā būtu "jāpazemina latiņa" naida runas pierādīšanai

Patlaban no Krimināllikuma 150.panta izriet, ka par sociālā naida un nesaticības izraisīšanu ir uzskatāma darbība, "kas vērsta uz naida vai nesaticības izraisīšanu atkarībā no personas dzimuma, vecuma, invaliditātes vai jebkuru citu pazīmju dēļ, ja ar to radīts būtisks kaitējums".