Kailija Dženere nāk klajā ar paziņojumu pēc festivāla, kurā dzīvību zaudēja astoņi cilvēki

Kailija Dženere pauda savu viedokli par to, kāpēc Treviss Skots turpinājis koncertu, lai gan pūlī cilvēki zaudējuši samaņu un dzīvību, uzstājot, ka viņi "nebija informēti par nāves gadījumiem" līdz pat pēc koncerta beigām.

"Es vēlos paskaidrot, ka mēs nezinājām par nāves gadījumiem. Mēs to uzzinājām tikai no ziņām pēc koncerta. Ja Treviss būtu to zinājis, viņš noteikti koncertu būtu apstādinājis," vietnē "Instagram" rakstīja 24 gadus vecā Dženere.