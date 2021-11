Pavasarī Arēnā Rīga uzstāsies leģendārais Stings

Koncertā kā īpašais viesis uzstāsies Joe Sumner. Biļetes tirdzniecībā būs nopērkamas no 12. novembra plkst. 10.00 "Biļešu Serviss" tīklā, savukārt, FBI un Positivus festivāla koncertu kluba biedri, tās varēs iegādāties ātrāk, iepriekšpārdošanā, jau no 10. novembra plkst. 10.00, izmantojot kodu, kas tiks izsūtīts reģistrētajiem lietotājiem.

Sting ar nepacietību gaidījis mirkli, kad būs iespēja atkal doties koncertturnejā un atgriežas ne tikai ar atzinīgi novērtēto koncertprogrammu "My Songs", bet arī ar jaunu albumu "The Bridge".

Sting ir piešķirts arī pagodinājums "BMI Pop Awards" par hitu "Every Breath You Take", kas kļuva par "visvairāk izpildīto dziesmu" ar 15 miljoniem radio atskaņojumu no BMI kataloga, kurā kopumā ir vairāk nekā 14 miljoni mūzikas darbu. Pavisam nesen dziesma pievienota arī mūzikas atskaņošanas vietnē Spotify "Miljardu klubam", kur tā ir atskaņota vairāk nekā 1 miljardu reižu.