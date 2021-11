Šodien, 9.novembrī, valdība plāno pieņemt detalizētu lēmumu par epidemioloģiskās drošības prasībām no 15. novembra, pirmdien pēc koalīcijas partiju sadarbības sanāksmes norādīja Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV). Tāpat valdība pieņems virkni citu lēmumu otrdienas sēdē. Portāls "Apollo.lv" piedāvā apkopojumu - par ko šodien spriedīs valdība.

Dzīve pēc 15. novembra

Premjers norādīja, ka Ministru kabinets ir centies lēmumus pieņemt savlaicīgi, lai visi varētu saprast, kas "no mums tiek gaidīts un kāda būs situācija turpmāk."

Tāpat viņš atzīmēja, ka regulējums, ko valdība plāno pieņemt šodien, attieksies uz visu valsti, un tas nebūs atšķirīgs, piemēram, Latgalē, kur vakcinācijas rādītāji pret Covid-19 ir zemāki par valsts vidējiem.

Speciālisti vēl turpina savu darbu un rīt mēs izskatīsim priekšlikumus, kādā veidā konkrēti "iziesim".

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka pagājušās nedēļas valdības sēdē tika prezentēts plāns "dzīvei pēc 15.novembra" jeb pēc lokdauna beigām.

Plānā tika paredzēts darbam klātienē plānots saglabāt līdzīgas prasības kā pašlaik - maksimāli turpinot nodrošināt attālinātā darba iespējas, lietot sejas maskas un lieki nepulcēties.

Tāpat paredzēts, ka pēc lokdauna beigām pamatā visi pakalpojumi un pasākumi notiks tikai "zaļajā režīmā". Izņēmumi, kuri aizvien saglabāsies "sarkanajā režīmā", iekļauj pastu, sabiedrisko transportu, finanšu pakalpojumus, fotogrāfijas dokumentiem, dažāda veida remontu, tostarp avāriju novēršanu, publiskos pakalpojumus, ēdināšanas pakalpojumus līdzņemšanai un izmitināšanas pakalpojumus.

Arī tirdzniecības nozare pārsvarā plāno darboties uz "zaļā režīma" principa, un nedrošajā vidē varētu strādāt tikai nelielas pirmās nepieciešamības preču tirdzniecības vietas. Tāpat tirdzniecības vietās, kas strādās "sarkanajā" režīmā, vienam apmeklētājam būs jānodrošina 25 kvadrātmetru platība. Citviet, kur pakalpojumus nodrošinās "zaļajā" režīmā, vienam klientam jānodrošina 15 kvadrātmetru platība. Plānots, ka tirdzniecības centri nestrādās brīvdienās un svētku dienās.

Vienlaikus arī pēc 15.novembra paredzēts, ka aizvien spēkā paliks virkne drošības pasākumu, tostarp darbalaika un pulcēšanās ierobežojumi. Iecerēts, ka arī pēc 15.novembra privātā pulcēšanās būs ierobežota līdz desmit cilvēkiem iekštelpās un 20 - ārā. Lai gan mājsēde beigsies, tāpat joprojām pastāvēs darbalaika ierobežojums - no plkst.6 līdz 21.

Savukārt izglītības jomā varētu atjaunot līdz tam noteiktos drošības pasākumus. Paredzēts, ka izglītības process notiks tikai klašu "burbuļos". Izglītības process "rotācijas viedā" varēs notikt arī attālināti. Izglītības ministre iepriekš ir skaidrojusi, ka rotācijas princips paredzēs to, ka vecākās klases katru mēnesi nedēļu mācītos attālināti.

Jau vēstīts, ka līdz 15.novembrim Latvijā spēkā ir stingri Covid-19 ierobežojumi.

Valdība lems par līdzekļu piešķiršanu vakcinēto senioru pabalsta izmaksai

Ministru kabineta šodienas darba kārtībā iekļauts Labklājības ministrijas (LM) līdzekļu pieprasījums 18 504 250 eiro apmērā, kas paredzēts 20 eiro pabalsta izmaksai pret Covid-19 vakcinētajiem senioriem šī gada novembrī un decembrī.

Saskaņā ar grozījumiem Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) sāks izmaksāt 2021.gada decembrī, vienlaikus izmaksājot pabalstu par novembri un decembri. Šāda pāreja nepieciešama, lai VSAA varētu pielāgot savu informācijas sistēmu pabalsta izmaksai, lai saņemtu nepieciešamo informāciju no Nacionālā veselības dienesta un sagatavotu sarakstus pabalsta izmaksai.

Pēc LM sniegtās informācijas, nolemts piecu mēnešu laikā izmaksāt 100 eiro - 20 eiro katru mēnesi - ikvienam cilvēkam vecumā no 60 gadiem, kurš ir vakcinējies pret Covid-19 vai būs to izdarījis līdz šī gada beigām. Grozījumi paredz, - lai persona kvalificētos atbalsta saņemšanai, tai jādzīvo Latvijā un pilns vakcinācijas kurss jāveic līdz 2021.gada 31.decembrim.

VSAA pabalstu 20 eiro mēnesī izmaksās bez personas iesnieguma, ja persona ir Latvijā piešķirtās vecuma, invaliditātes vai apgādnieka zaudējuma pensijas saņēmēja, tajā skaitā priekšlaicīgi un avansā piešķirtās pensijas saņēmēja, speciālās valsts pensijas saņēmēja, VSAA administrētās izdienas pensijas saņēmēja, atlīdzības par darbspēju zaudējumu vai atlīdzības par apgādnieka zaudējumu saņēmēja, valsts sociālās apdrošināšanas pabalsta vai valsts sociālā pabalsta saņēmēja. Šie cilvēki jauno pabalstu saņems līdzīgi kā līdz šim saņem piešķirto pensiju, atlīdzību vai pabalstu.

Ja cilvēks no VSAA nesaņem nevienu no pakalpojumiem, pabalstu izmaksās, pamatojoties uz personas iesniegumu. Tas jāiesniedz sešu mēnešu laikā no grozījumu spēkā stāšanās dienas, ja vakcinācija veikta pirms grozījumiem, kas paredz pabalsta 20 eiro mēnesī izmaksu, vai no pilna vakcinācijas kursa pret Covid-19 pabeigšanas dienas, ja pilns vakcinācijas kurss veikts pēc jauno likuma normu spēkā stāšanās dienas līdz 2021.gada 31.decembrim.

Iesniegumā būs jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds un personas kods, iesniedzēja tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese, kā arī Latvijas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numurs. Līdzīgā kārtībā iesniegums jāiesniedz arī tad, ja Latvijā dzīvojoša persona vakcināciju veikusi citā Eiropas Savienības (ES) valstī un ir saņēmusi ES digitālo Covid-19 sertifikātu.

LM aprēķinājusi, ka izdevumi pabalstiem kopā veidos apmēram 48,504 miljonus eiro, tostarp 18,453 miljonus eiro šajā gadā un 30,052 miljonus eiro 2022.gadā.

Aprēķins balstās uz pieņēmumu, ka novembrī vakcinēti būs 80% no vecuma grupas pārstāvjiem, savukārt no decembra vakcinācijas aptverei starp senioriem būtu jābūt jau 95%. Pēc Nacionālā veselības dienesta (NVD) datiem 2021.gada oktobrī pirmo vakcināciju vecumā virs 60 gadiem veikušas 57% personu, tomēr cilvēku uzvedība un vakcinācijas temps precīzi nav noprognozējams.

Valdība lems par atbalsta pasākumiem krīzes skartajiem tirdzniecības un sporta centriem, kā arī kultūras un izklaides vietām

Valdība lems par atbalsta pasākumiem Covid-19 krīzes skartajiem tirdzniecības un sporta centriem, kā arī kultūras un izklaides vietām, liecina valdības darba kārtība.

Tāpat valdība plāno no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķirt 140 miljonus eiro Valsts ieņēmumu dienestam (VID) apgrozāmo līdzekļu grantu un algu subsīdiju izmaksai Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem un nodarbinātajiem.

valdība šodien lems par nepieciešamo atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem tirdzniecības un sporta centriem un kultūras, atpūtas un izklaides vietām, kuru atbalstam varētu piešķirt 50 miljonus eiro, liecina Ekonomikas ministrijas (EM) sagatavotie noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem tirdzniecības un sporta centriem un kultūras, atpūtas un izklaides vietām.

Šo noteikumu mērķis ir atbalstīt nodokļu maksātājus, kuru īpašumā ir tirdzniecības centri un kuru īpašumā vai tiesiskajā valdījumā un nomniekiem to īpašumā, pārvaldībā vai nomā ir esoši sporta centri un kultūras, atpūtas un izklaides vietas, jo līdz šim piedāvātie krīzes atbalsta instrumenti tos sasniedza tikai daļēji, jo atbalsta mehānismi tika balstīti uz uzņēmumā strādājošo principa.

Atbalsts ir paredzēts apgrozījuma krituma kompensācijai, lai segtu operacionālās izmaksas - komunālie maksājumi, tai skaitā elektrības, ūdens un siltuma apgāde, nekustamā īpašuma nomas, saistību maksājumus, ārpakalpojumu izmaksas. Ar saistību maksājumiem tiek saprasti kredītmaksājumi, procentu maksājumi, kā arī līzingmaksājumi, savukārt ar ārpakalpojumu izmaksām tiek saprasti grāmatvedības pakalpojumi, apsaimniekošanas pakalpojumi, kā arī dažādu sistēmu uzturēšanas pakalpojumi, piemēram, ventilācijas, gāzes, signalizācijas, uzturēšanas sistēmu.

No kopējās summas apmēram 30 miljoni eiro paredzēti atbalstam tirdzniecības centriem, 14,5 miljoni eiro - sporta centriem, pieci miljoni eiro - kultūras, atpūtas un izklaides vietām. Papildus nepieciešami aptuveni 500 000 eiro Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai, kas programmu administrēs.

Lai atbalstu piešķirtu tas sākotnēji jāapstiprina Ministru kabinetā, kā arī jāsaņem apstiprinājums no Eiropas Komisijas.

Tāpat valdība šodien plāno piešķirt Valsts ieņēmumu dienestam (VID) 140 291 312 eiro atbalsta izmaksām Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem un nodarbinātajiem, kuru darbība ir ierobežota ārkārtējās situācijas laikā.

No šiem līdzekļiem 140 miljonus eiro plānots piešķirt, lai nodrošinātu atbalsta sniegšanu darba devēju nodarbināto, pašnodarbināto personu, individuālo komersantu un patentmaksātāju atlīdzības kompensēšanai un Covid-19 krīzes skarto uzņēmumu apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai.

Savukārt 291 312 eiro plānots piešķirt, lai nodrošinātu nepieciešamo izmaiņu veikšanu VID informācijas sistēmās saistībā ar pieņemtajiem lēmumiem Covid-19 krīzes atbalsta pasākumu ieviešanai.

Ministru kabinets noteicis uzdevumu VID izmaksāt nodokļu maksātājiem un to nodarbinātajiem atbalstu saistībā ar ieņēmumu no saimnieciskās darbības samazinājumu, kas radies valstī izsludinātajā ārkārtējā situācijā noteikto saimnieciskās darbības ierobežojumu dēļ. 26.oktobra MK sēdē pieņemts lēmums, ka atbalsta periods ir no 2021.gada 1.oktobra līdz 30.novembrim - uz ārkārtējās situācijas laiku.

Ņemot vērā saimnieciskās darbības ierobežojumus, tiek ierobežota ne tikai uzņēmumu pelnīt spēja, bet arī tiek krasi samazināta to iespēja segt saimnieciskajā darbībā tekošos maksājumus, piemēram, darbinieku algas, rēķinus par saņemtajiem pakalpojumiem un citus. Līdz ar to īpaši svarīgi no valsts puses sniegt atbalstu, kas novērš Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem iepriekš aprakstīto situāciju un stabilizē apgrozāmo līdzekļu plūsmu.

Lai nodrošinātu atbalstu nodokļu maksātājiem un to nodarbinātajiem saistībā ar ieņēmumu no saimnieciskās darbības samazinājumu, kas radies valstī izsludinātajā ārkārtējā situācijā noteikto saimnieciskās darbības ierobežojumu dēļ, un, pamatojoties uz MK noteikumos noteiktiem kritērijiem, VID veiks atbalsta izmaksu. VID atbalsta izmaksu veic tikai pēc tam, kad Eiropas Komisija pieņēmusi lēmumu par komercdarbības atbalsta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu.

Lai 2021.gadā nodrošinātu atbalsta izmaksu nodokļu maksātājiem, VID no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" ir nepieciešams papildu finansējums 140 miljonu eiro apmērā, tostarp apgrozāmo līdzekļu atbalsta sniegšanai 120 miljoni eiro, bet algu subsīdijas atbalsta kompensēšanai - 20 miljoni eiro.

VID līdzekļu pieprasījumu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" iesniegs pa daļām, pieprasot sākotnēji 70 miljonus eiro.

Valdība plāno no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķirt 2,9 miljonus eiro piemaksām izglītības iestāžu darbiniekiem

Šodien valdība plāno no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķirt 2,9 miljonus eiro piemaksām izglītības iestāžu darbiniekiem, liecina valdības darba kārtībā iekļautais rīkojuma projekts.

Finansējums paredzēts izglītības iestādēs notiekošo papildu darbu saistībā ar testēšanas loģistikas, epidemioloģisko nosacījumu un darba organizācijas procesa nodrošināšanai.

Izglītības iestādes direktors ir atbildīgs par finansējuma tālāko sadali izglītības iestādē, novirzot to par Covid-19 pandēmijas epidemioloģisko situācijas, proti, testēšanas nodrošināšanu, loģistikas darbu un papildu darbu organizāciju saistībā ar epidemioloģiskajiem drošības pasākumiem. Ja izglītības iestādes direktors ir iesaistīts šajos darbos, piemaksu nosaka dibinātājs.

Finansējums paredzēts izmaksai izglītības iestādes administrācijas, tehniskajam, medicīnas un pedagoģiskajam personālam jeb personām, kas atbildīgas par epidemioloģiskās drošības prasību ievērošanu, kā arī iekšējās kontroles sistēmu epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu.

Rīkojuma projekts paredz piešķirt piemaksu 30% apmērā no aprēķinātā finansējuma apmēra izglītības iestādes administrācijai un šo piemaksu izmaksāt divas reizes, proti, kopumā 60% apmērā.

Finanšu atbalstu plānots attiecināt uz pašvaldību vispārējās izglītības pamata un vidējās izglītības iestādēm, kas īsteno dienas un vakara izglītības programmas, pašvaldību un valsts profesionālās izglītības iestādēm, pašvaldību speciālās izglītības iestādēm, turklāt, gan tām, kas nodrošina, gan arī tām, kas nenodrošina internāta pakalpojumus, privātajām vispārējās izglītības pamata un vidējās izglītības iestādēm, Murjāņu sporta ģimnāziju, sociālās korekcijas izglītības iestādi "Naukšēni", Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālo vidusskolu, Kultūras ministrijas desmit izglītības iestādēm, Kultūras ministrijas divām pašvaldību skolām - Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolai "Saules skola" un Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolai, Sociālās integrācijas valsts aģentūras Jūrmalas profesionālo vidusskolu, Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledžu, SIA "Bulduru Dārzkopības vidusskola".

Aizsardzības ministrijai Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālajai vidusskolai plānots piešķirt 5190 eiro, Izglītības un zinātnes ministrijai (IZM) - 361 892 eiro, lai nodrošinātu finansējumu privātajām izglītības iestādēm, ministrijas padotībā esošām profesionālās izglītības iestādēm, Murjāņu sporta ģimnāzijai, Sociālās korekcijas izglītības iestādei "Naukšēni".

Zemkopības ministrijas padotībā esošajai SIA "Bulduru Dārzkopības vidusskolai" paredzēti 3210 eiro.