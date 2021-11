Par Covid-19 vakcīnu blakusparādībām ziņo viens no tūkstoša vakcinēto

ZVA atgādina, ka tāpat kā pēc visu vakcīnu un jebkuru zāļu lietošanas, arī pēc Covid-19 vakcīnu saņemšanas, var tikt novērotas blakusparādības, bet ne visi cilvēki ar tām saskaras. Tomēr ir ļoti būtiski, ka blakusparādību, ko rada vakcīna , nav vairāk un tās nav smagākas nekā Covid-19 simptomi un pati slimība, no kuras šīs vakcīnas pasargā.

Iepazīties ar informāciju par visām Covid-19 vakcīnu apstiprinātām jeb paredzētām blakusparādībām var to lietošanas instrukcijās, kas ikvienam ir pieejamas Zāļu reģistrā ZVA tīmekļvietnē.

No visiem Latvijā saņemtajiem Covid-19 vakcīnu blakusparādību ziņojumiem 23% jeb 545 ziņojumi ir klasificēti kā būtiski. Tas nozīmē, ka šajos gadījumos ziņots par reakcijām, kuru dēļ veikta, piemēram, pacienta hospitalizācija vai ārsts to uzskatījis par medicīniski būtisku reakciju. Bet tas nenozīmē, ka visos gadījumos ziņotie veselības traucējumi ir obligāti saistīti ar zāļu lietošanu, proti, ka ir apstiprināta blakusparādība. Lai to noteiktu, šie ziņojumi tiek izvērtēti un nepieciešamības gadījumā tiek ievākta papildu informācija.