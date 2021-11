Rīgā brīvprātīgie apzvana seniorus, informējot par vakcinācijas iespējām

Kā liecina Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē pieejamā informācija, Rīgā vecuma grupā no 60 līdz 69 gadiem ir vakcinējušies 75% senioru, vecuma grupā no 70 līdz 79 gadiem ir vakcinējušies 70%, vecuma grupā no 80 līdz 89 gadiem ir vakcinējušies vien 57%, savukārt vecuma grupā pēc 90 gadiem vēl mazāk - tikai 37% senioru.