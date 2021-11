Atbalsts tiks sniegts granta veidā, kas būs vienreizējs atbalsts periodam no 2021.gada 11.oktobra līdz 15.novembrim tirdzniecības centru īpašniekiem, un periodam no 2021.gada 1.oktobra līdz 31.decembrim sporta centru un kultūras, atpūtas un izklaides vietu īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem un nomniekiem par to īpašumā, pārvaldībā vai nomā esošo sporta centru, kultūras, atpūtas un izklaides vietu, lai segtu ar ēkas un telpu lietošanu saistītas operacionālās izmaksas (ar ēkas un telpu lietošanu saistītos maksājumus, tai skaitā par elektrību, ūdeni un siltumu, nekustamā īpašuma nomu, saistību maksājumus, tai skaitā kredītmaksājumus, un ārpakalpojumu izmaksas) no 2021.gada 1.oktobra līdz 2022.gada 30.jūnijam.