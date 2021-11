Valdība otrdienas, 9. novembra, sēdē lēma, ka no nākamās pirmdienas, 15. novembra, Latvijā tiks atcelti Covid-19 dēļ noteiktie īpaši stingrie ierobežojumi. Tāpat tika pieņemta virkne citu izmaiņu Covid-19 ierobežojumos, par ko valdības pārstāvji informēja preses konferencē. Portāls "Apollo.lv" apkopoja informāciju par to, kā dzīvosim pēc 15. novembra.

Ministru kabinetā apstiprinātie grozījumi rīkojumā par ārkārtējās situācijas ieviešanu pamatā paredz saglabāt tās prasības, kas bija noteiktas ar no šī gada 11.oktobra līdz 20. oktobrim, nodalot, ka visas darbības klātienē notiek zaļajā režīmā, izņemot kritiski nepieciešamos pakalpojumus, kā arī atceļot tā saucamo mājsēdi jeb komandantstundu.

No nākamās pirmdienas, 15.novembra, līdz ārkārtējās situācijas beigām nākamā gada 11.janvārī "nedrošajā režīmā" jeb bez Covid-19 sertifikātu uzrādīšanas turpinās darboties tikai pirmās nepieciešamības veikali, otrdien nolēma valdība.

Šajās tirdzniecība vietās, izņemot aptiekas, jānosaka tāds maksimālais apmeklētāju skaits, lai nodrošinātu ne mazāk kā 25 kvadrātmetri no publiski pieejamās iekštelpu platības uz apmeklētāju. Savukārt aptiekās, kas veic vakcināciju pret Covid-19 vai izsniedz testēšanas sertifikātus, noteikta prasība vienai personai nodrošināt ne mazāk kā 15 kvadrātmetrus no publiski pieejamās telpu platības.

Tikmēr pretēji - "zaļajā" režīmā jeb ar Covid-19 sertifikātu - tirdzniecības pakalpojumus varēs sniegt jebkurā tirdzniecības vietā iekštelpās, nosakot tādu maksimālo apmeklētāju skaitu, lai nodrošinātu ne mazāk kā 15 kvadrātmetri no publiski pieejamās iekštelpu platības uz apmeklētāju, kā arī lietojot mutes un deguna aizsegus.

Tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas vietu darba laiks noteikts no plkst.6 līdz plkst.21, izņemot pirmās nepieciešamības preču veikalus, kas drīkst darboties bez darba laika ierobežojumiem.

Savukārt brīvdienās un svētku dienās aizliegta tirdzniecības pakalpojumu sniegšana tirdzniecības centros, kur telpu platība ir virs 1500 kvadrātmetriem un ir vismaz piecas tirdzniecības vietas, izņemot iepriekš minētās pirmās nepieciešamības tirdzniecības vietas un pirmās nepieciešamības pakalpojumu sniegšanas vietas. Vienlaikus tirdzniecības centros brīvdienās un svētku dienās atļauta būs arī tādu pakalpojuma sniegšanas vietu un tirdzniecības vietu darbība, kurām ir atsevišķa ieeja un tiek nodrošināta apmeklētāju plūsmas nodalīšana no tirdzniecības centra koplietošanas telpām.

Vienlaikus attālināti iegādāto preču izsniegšana iekštelpās tirdzniecības vietās, kas strādā epidemioloģiski drošā vidē, jāorganizē, nodrošinot atsevišķu apmeklētāju plūsmu, kas pilnībā tiek nodalīta no epidemioloģiski drošā vidē sniegtajiem tirdzniecības pakalpojumiem un ar atsevišķu ieeju, vai arī izsniedzot preces ārpus telpām.

Mācību process

Grozījumi paredz arī, ka no 15. novembra klātienē atsāksies izglītības process. Pamatizglītības pakāpē būs jānodrošina, ka dažādu grupu, klašu vai kursu izglītojamo plūsmas nepārklājas - vienlaikus neatrodas vienā mācību telpā, kā arī nepārklājas ārā starpbrīžos.

Minēto prasību attiecībā uz izglītojamo grupu, klašu vai kursu nepārklāšanos vienā mācību telpā var nepiemērot vidējās izglītības pakāpē atbilstoši izglītības programmas specifikai. Ir pieļaujama pirmsskolas izglītības programmas īstenošana apvienotās grupās no vienas izglītības iestādes, pēc iespējas nodrošinot apvienotās grupas izglītojamo sastāva nemainību.

Plānots, ka izņēmums vidējās izglītības pakāpē ir piemērojams, ievērojot, piemēram, jaunajā valsts vispārējās vidējās izglītības standartā noteikto par padziļināto kursu īstenošanu 11. un 12.klasē, kura ietvaros atsevišķos mācību priekšmetos ir nepieciešams pārklāties izglītojamiem no vairākām klasēm, neievērojot noteikto klases "burbuli", jo padziļinātos kursus nav iespējams īstenot katrā klasē atsevišķi. Līdzīgi izņēmumi pieļaujami arī attiecībā uz profesionālo izglītību.

Izglītības iestādei maksimāli iespēju robežās jāievēro "burbuļa" princips arī izglītojamo ēdināšanas laikā, taču gadījumā, ja to nav iespējams izdarīt, tad izglītības iestādei ir jāizvērtē un pēc iespējas, piemēram, jānosaka ēdināšanas grafiks pa klašu grupām, atstatus jānovieto attiecīgo klašu galdi.

Izvērtējot epidemioloģisko situāciju un ņemot vērā arī to, ka regulējums attiecas uz pieaugušajiem, grozījumi paredz, ka pieaugušo izglītības programmas - gan formālās, gan neformālās, kā arī cita veida mācību īstenošana un apguve klātienē var notikt tikai epidemioloģiski drošā vidē, tas ir, minētajās mācībās piedalās tikai personas ar Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

Izklaižu vietas un azartspēļu zāles

Valsts kancelejas direktors un Operatīvās vadības grupas vadītājs Jānis Citskovkis valdības sēdes laikā norādīja, ka, jau iepriekš lemjot par par "zaļo lokdaunu", kas bija spēkā no 11. līdz 21.oktobrim, tika ierobežoti vairāki ar izklaides pasākumiem saistīti pakalpojumi - atrakcijas, batutu parki, akvaparki, azartspēles.

Tādējādi arī pašlaik, izejot no stingrajiem ierobežojumiem, noteikts, ka ir jāturpina mazināt kontaktu skaits. Visi ar izklaidi saistīto pakalpojumu slēgšana būšot tas, kas palīdzētu šo mērķi sasniegt.

Sporta nodarbības un sacensības

Sporta jomā pēc mājsēdes beigām pamatā tiks saglabātas prasības, kas bija spēkā laika posmā no 11. oktobra līdz 20. oktobrim, vienlaikus prasību par darbību epidemioloģiski drošā vidē attiecinot arī uz Latvijas izlases, tai skaitā jauniešu un junioru, Latvijas Olimpiskās vienības un Latvijas Paralimpiskās vienības sportistu, komandu sporta spēļu starptautisko un augstāko līgu komandu sportistu, kā arī Murjāņu sporta ģimnāzijas un augstas klases sportistu sagatavošanas centru izglītojamo sporta treniņu norisi.

Vienīgais izņēmums, kad sporta sacensības drīkstēs norisināties epidemioloģiski daļēji drošā vidē, turpmāk būs tikai attiecībā uz starptautiskiem sporta pasākumiem, turklāt tikai gadījumā, ja tiks nodrošināta to norise "burbuļa formātā", kas paredz visu sacensību organizēšanā un norisē iesaistīto personu pilnīgu nošķiršanu no pārklāšanās ar sacensību organizēšanā un norisē neiesaistītām personām.

No 15.novembra sporta treniņiem norisinoties epidemioloģiski drošā vidē, ir jāievēro nosacījums, ka vienai personai ir nodrošināti ne mazāk kā 15 kvadrātmetri treniņa norises telpas platības.

Kultūras pasākumi

Valdība šodien lēma no 15.novembra atjaunot kultūrvietu darbību klātienē, kā arī iespēju organizēt un apmeklēt publiskus kultūras pasākumus, ievērojot epidemioloģiskās drošības nosacījumus.

Līdz ar to Kultūras un mediju jomā darbība līdz ārkārtējās situācijas beigām nākamā gada 11.janvārim, turpināsies "zaļajā" - drošajā režīmā.

Apmeklētāju skaits šajās kultūrtelpās būs jānosaka, paredzot vienam apmeklētājam vai vienas mājsaimniecības pārstāvjiem 15kvadratmetrus no publiski pieejamās telpas platības.

Noteikumi paredz iespēju "zaļajā" režīmā amatiermākslas mēģinājumos tikties līdz 20 dalībniekiem grupā, vienai personai nodrošinot ne mazāk kā 15 kvadrātmetrus no mēģinājumam paredzētās telpas platības.

Izmantojot ģērbtuves, to aizpildījums vienlaikus nedrīkstēs pārsniegt 25%, grupas dalībnieku plūsma nedrīkstēs pārklāties ar citu personu plūsmām un mēģinājuma laikā būs jānodrošina divu metru distance, izņemot deju nodarbību laikā.

Karantīnas nosacījumi

Sertifikāta uzrādīšana

Ņemot vērā lielo vakcinācijas procesu uzsākušo nodarbināto skaitu valsts pārvaldē, pašvaldībās un to kapitālsabiedrībās, kā arī privātajā sektorā, Ministru kabinets otrdien lēma precizēt nosacījumus par darba pienākumu pildīšanu, uzrādot Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu no 15.novembra, aģentūru LETA informēja Valsts kancelejā.

"Tāpēc atgādinām, ka no 15.decembra arī visi pārējie, kuri privātajā sektorā darba pienākumus veic klātienē jeb ārpus savas dzīvesvietas

Tāpat, pandēmijai turpinoties, attālinātais darbs ir prasība visiem, kuru darba specifika ļauj pildīt darba vai amata pienākumus no savas dzīvesvietas.

Būtiski paplašina balstvakcinācijas pret Covid-19 saņēmēju loku

No otrdienas būtiski paplašināts to iedzīvotāju loks, kuri var saņemt balstvakcināciju pret Covid-19, valdības sēdē paziņoja veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP).

No šodienas šī iespēja ir nodrošināta arī visiem iedzīvotājiem no 50 gadiem un tiem iedzīvotājiem vecumā no 18 gadiem, kuriem ir hroniskas slimības vai kuri strādā augsta riska profesijās vai ikdienā atrodas vidē, kurā ir ilgstoša saskarsme gan ar Covid-19 pacientiem, gan pret Covid-19 nevakcinētiem cilvēkiem.