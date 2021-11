Latvijas piekrastē sasniegts tīrības antirekords

"Skaidrs, ka, ja mēs runājam par cilvēka radītu piesārņojumu, tad tieši cilvēks ir tas, kurš atstāj aiz sevis atkritumus. Mēs zinām, ka Kolka ir viens no šiem te magnētiem, šiem te viesu pievilkšanas tādiem punktiem. Un ir skaidrs - kur ir cilvēks, tur ir arī viņa radītais kaut kāds piesārņojums," saka Talsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aldis Pinkens.

"Ja mēs paskatāmies no 2003. gada, kopš mēs sākām apsaimniekot Kolkasragu, tad, teiksim tā, tā cilvēku apzinātība un uzvedība ir krietni uzlabojusies, ir palicis daudz labāk, nekā tas bija divtūkstošo gadu sākumā, bet arī pati plūsma ir pieaugusi vairāk kā trīs reizes," pauž SIA "Kolkasrags" direktors Jānis Dambītis.

Visa Kolkas piekraste tiek tīrīta vismaz reizi nedēļā, cenšoties savākt lielāko atkritumu daudzumu. No paša Kolkasraga teritorijas šovasar katru mēnesi izvesti 17 līdz 25 kubikmetri atkritumu. Piecas no sešām reizēm, kad Kolka iekļuvusi negatīvajos reitingos, tas bijis akmeņogļu dēļ. "Nav jau tā, ka tu iztīri mežu, tas tāds paliek - nākamā vētra un viss ir atpakaļ, vēl vairāk, iespējams," saka Aldis Pinkens.

Kolkasragā, smiltīm staigājot un mainot to līmeņus, atkritumi tiek aprakti, tāpēc atkritumi atkal uz virskārtas nonāk vien pēc daudziem gadiem. "Tās ietekmes, ko mēs redzam Kolkā, atkritumu situācija, ir lielā mērā atkarīga arī no šiem jūras avotiem, jo kuģu ceļi un tranzīta ceļi iet garām," skaidro Jānis Ulme.

"Tīkls noķer visu. Ja to met no krasta, pieņemsim, uz augšu, tad tas ir kā siena, aiz tās aizķeras visādas drazas, zāles, līdz ar to - tiek noķerti arī visādi plastmasas atkritumi," pauž Artūrs Strautmanis, SIA "Saunaga zvejnieki" valdes loceklis.