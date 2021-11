Iedzīvotāji ar zemākiem ienākumiem biežāk atsakās vakcinēties, atklāj pētniece

"Ja ienākumu līmenis ir nedaudz vairāk par 500 eiro mēnesī, tad šeit dominē lēmums, ka ir jāatsakās no vakcinācijas. Tātad cilvēki vai nu noteikti nevakcinēsies, vai drīzāk nevakcinēsies. Tas pats attiecas pret mājsaimniecību ienākumiem - ja vidējie mājsaimniecību ienākumi uz vienu mājsaimniecības locekli ir zemāki, tad šeit mēs arī viennozīmīgi redzam, ka šie zemie ienākumi korelē ar lēmumu atteikties no vakcinācijas," skaidroja Dovladbekova.

Pētot vakcinēšanās sociālekonomiskos faktorus, pētnieki arī secinājuši, ka jo zemāks ir iedzīvotāju uzticības līmenis institūcijām, to vairāk cilvēki atsakās vakcinēties. Šāda tendence parādījusies arī sakarā ar iedzīvotāju vispārējās uzticības līmeni.

Līdzīgas tendences iezīmējušās arī sakarā ar iedzīvotāju nodarbošanās veidu. Šādā dalījumā augstākais vakcinēto īpatsvars bijis tieši speciālistu un ierēdņu, kā arī augstākā un vidējā līmeņa vadītāju vidū, kamēr zemākie - mājsaimnieču, bezdarbnieku un to iedzīvotāju vidū, kuri strādā fizisku darbu. Arī atbildi "noteikti nevakcinēšos" biežāk snieguši bezdarbnieki un mājsaimnieces, taču relatīvi augsts šis rādītājs bijis arī uzņēmēju vidū.

"Mēs arī uzdevām jautājums par to, vai cilvēki ir saņēmuši dažāda veida pabalstus pandēmijas laikā. Šeit tika uzdots jautājums par to, vai viņi nesaņem pabalstu. Dažreiz valsts institūcijas atteikušas pabalsta piešķiršanu, dažreiz pat nepaskaidrojot, kāpēc tas ir noticis, un šeit mēs redzam, un tas arī ir saistīts ar uzticēšanos institūcijām, ka 25% pieņēma lēmumu, ka viņi noteikti atteiksies no vakcinācijas," skaidroja Dovladbekova.