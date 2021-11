VIDEO ⟩ Likumsargi devušies palīgā vienpadsmitgadīgai skolniecei, jo māte piedzērusies gulēja kāpņu telpā

Trešdienas pusdienlaikā policisti saņēmuši zvanu no kādas vienpadsmitgadīgas skolnieces, kura pie likumsargiem vērsusies pēc palīdzības, jo viņas māte esot tā piedzērusies, ka nespējot pati nokļūt mājās. Sieviete esot aizmigusi turpat daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā.

Kamēr inspektore centusies nodibināt jebkādu kontaktu ar sievieti, kuras acu skatiens liecinājis par viņas veselā saprāta vismaz uz brīdi atkāpšanos, kāds no policistiem devies augšup uz vienu no dzīvokļiem, lai pārliecinātos par to, kā jūtas izsaucēja.