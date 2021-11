VIDEO ⟩ NBA aizvadītajā naktī: Edvardsa 48 punkti neglābj "Timberwolves" no zaudējuma

Edvards realizēja 16 no 27 raidījumiem (3p. 7/13) no spēles un deviņus no 12 soda metieniem, kā arī izcīnīja piecas atlēkušās bumbas un atdeva piecas rezultatīvas piespēles, tomēr "Timberwolves" viesos zaudēja ar 110:123 (28:31, 26:38, 30:24, 26:30).