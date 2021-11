Magone, Olgas Kambalas iedvesmota, dodas pie zīlnieces uzzināt informāciju par savu brāli

Zīmju pārzinātāju viņai ieteikusi Olga Kambala , kurai zīlniece iepriekš palīdzējusi gan biznesa, gan mīlas dzīves jautājumos. Zinot tikai to, ka Magonei tik tiešām ir brālis, bet trūkst ziņu, vai viņš ir dzīvs un kur mitinās, kāršu lasītāja uzreiz atklāja to, ka informācijai par brāli ir uzlikts "kupols", un to visdrīzāk ir izdarījusi mamma, lai neļautu nevienam uzzināt par savu bērnu.

Vēl arī kārtis atklāja to, ka viņam visdrīzāk ir veselības problēmas. "Viskautkādi likās ar tām kārtīm, bet fakts ir viens, ka brālis ir dzimis, dzīvība ir. Bet kas tālāk? Brālis it kā negribot dzīvot. Neko nevarēja saprast, bet uzdevu zīlniecei jautājumu vai manai dzīvei to vispār vajag - atrast viņu," tā Magone. Zīlniece ar savu īpašo kāršu palīdzību noskaidroja, ka tomēr vajag meklēt pazudušo brāli, turklāt viņai tiks arī palīdzība no neredzamajiem spēkiem.