Kad pasauli pārņēma koronavīrusa pandēmija, prognozes par to, kā vīruss ietekmēs pasauli, piedāvājuši teju visu jomu eksperti - sākot no veselības un nekustamā īpašuma līdz ekonomikai. Kaut kas izrādījās trāpīgs, kamēr citi - aplami pareģojumi.

Prognozes, kas tā arī nepiepildījās

Tulānas universitātes epidemioloģijas asociētā profesore Sjūzena Hasiga nekad nav bijusi dzimšanas dienas tortes sveču pūšanas cienītāja. Kā pagājušā gada augustā Hasiga pastāstīja laikrakstam "New York Times", viņa uzskatīja, ka pandēmija beigs šo "pretīgo" tradīciju. Tagad viņa atzīst, ka tā bijusi viņas cerība.

Ņemot vērā, ka pandēmija tiešā mērā skāra līdz šim ierasto biroju dzīvi, daži eksperti prognozēja, ka tādas kopstrādes telpas tik tiešām sagaida bēdīgs liktenis. Viens no tiem bija Pīters Karijs, Ņujorkas advokātu biroja "Farrell Fritz" partneris, kas strādā ar nekustamo īpašumu lietām.

"Manuprāt, cilvēkiem ieiet kopdarba telpās, kā arī koplietot telpu un pārpildītos birojus - tā ir pagātne," saka Karijs. Viņš sacīja, ka darba devējiem ir bijis grūti atgriezt darbiniekus birojā, neskatoties uz maskām un vakcināciju, un daži kolēģi varētu būt piesardzīgi no iešanas uz telpu, kas jādala ar visiem kolēģiem, ja var strādāt attālināti.

Kad tika uzskatīts, ka vīruss galvenokārt izplatās caur virsmām, skaistumkopšanas veikalos bija lietderīgi izvairīties no tādiem objektiem kā durvju rokturi, margas un kosmētikas paraugi. Bet diemžēl testētāji ir atgriezušies.

Pandēmijas sākumā dominēja stāsti par cilvēkiem, kas bēg no pilsētām, lai meklētu zaļāku dzīvi piepilsētā. Omers Reiners, licencēts nekustamo īpašumu mākleris un uzņēmuma "FL Cash Home Buyers" prezidents, prognozēja, ka, pieaugot attālinātajam darbam, augs arī tieksme pēc vairāk vietas, un daudzi uz visiem laikiem atteiksies no dzīves pilsētā.

Prognozes, kas piepildījās

Pagājušā gada sākumā daži ceļojumu eksperti prognozēja lēnu atgriešanos pie pirmspandēmijas ceļošanas paradumiem. Viens no šiem ekspertiem bija Gerijs Lefs, ceļojumu emuāra "View from the Wing" dibinātājs. Savā emuārā Lefs izvirzīja hipotēzi, ka ceļošana – gan biznesa, gan atpūtas nolūkos – nesasniegs pirmspandēmijas līmeni vismaz līdz brīdim, kad būs plaši pieejama vakcīna.